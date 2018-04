Veröffentlicht am 28. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die JSG Altenkirchen/Neitersen lädt ein – Probetraining für Jahrgänge 2002 und 2003 – Zeig Dein Talent! – Die B1 Jugend der JSG Altenkirchen/Neitersen in der Rheinlandliga ist für die neue Saison 2018/2019 noch auf der Suche nach Verstärkungen und bietet deshalb zwei Probetrainingseinheiten an, in denen der Nachwuchs zeigen kann, dass er in den Kader gehört.

Termine: 08. und 29. Mai jeweils um 18:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Altenkirchen. Interessierte Spieler können sich beim Trainer Sebastian Grollius anmelden. Mail: sebastiangrollius@gmx.de Mobil: 0176 / 108 508 32.