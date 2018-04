Veröffentlicht am 28. April 2018 von wwa

NEUWIED – Eröffnungsgottesdienst zum Kultursommer in der Neuwieder Marktkirche – Am späten Freitagnachmittag hatte Pfarrer Werner Zupp in die Marktkirche zum Ökumenischen Eröffnungsgottesdienst eingeladen. Zusammen mit Vertretern der anderen christlichen Kirchen, feierten Gläubige aus Politik, Wirtschaft und Bürgertum gemeinschaftlich einen festlichen Gottesdienst, der musikalisch von einem 14köpfigen Projektchor und einem Orchester, was sich kurz vorher zusammengefunden hatte begleitet wurde. Die Predigt vom Schaffen Raiffeisens als Christ, hielt Oberkirchenrätin Barbara Rudolph. Für die Liturgie zeichnete Dechant Darscheid verantwortlich. Mit am Altar, die evangelischen Pfarrer Zupp und Kowalki. An der Orgel und als Chorleiter war Thomas Schmidt im Einsatz. Im Anschluss an die Feier wurden kleine Töpfe mit Sonnenblumen verteilt, die am Ende des Kultursommers im September, die Openairfeier in den Götheanlagen als Sonnenblumenfeld leuchten sollen. Drei Tage wird in Neuwied nun der Auftakt zum Rheinlandpfälzischen Kultursommer gefeiert. (ebam) Fotos: Reckeb