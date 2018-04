Veröffentlicht am 28. April 2018 von wwa

KREIS NEUWIED – Mahlert begrüßt Flughafenanbindung für alle Rheingemeinden entlang der Schienenstrecke – Guten Nachrichten gab es beim Antrittsbesuch des 1. Kreisbeigeordneten und Verkehrsdezernenten Michael Mahlert beim Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenverkehr, Dr. Thomas Geyer in Koblenz. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wird die Regionalbahn 27 (RB 27)auf der rechtsrheinischen Schienenstrecke anstelle des Regionalexpress 8 (RE 8) über den Flughafen Köln/Bonn geführt.

„Damit erhalten nun endlich alle Haltepunkte im Landkreis Neuwied künftig eine Schienenanbindung an den Köln/Bonner Flughafen“, freute sich Mahlert. „ Denn bislang gab es diese Anbindung lediglich für die Bahnhöfe in Neuwied, Bad Hönningen, Linz und Unkel“, so Mahlert weiter.

Mit der Neuvergabe der RE 8 sowie der RB 27 durch den Zweckverband Schienenverkehr Koblenz konnte nun dem schon seit langem bestehende Wunsch der Rheinanliegergemeinden Leutesdorf, Rheinbrohl, Leubsdorf, Erpel und Neuwied-Engers Rechnung getragen werden, mit den Zug den Flughafen zu erreichen.

Weiterhin wird künftig die RE 8 auf dem rheinland-pfälzischen Abschnitt über den kurzen Laufweg über Koblenz-Stadtmitte geführt und die RB 27 über den längeren Laufweg über Koblenz-Ehrenbreitstein.

„Damit erhält auch der Streckenabschnitt Neuwied-Vallendar-Ehrenbreitstein-Koblenz ein deutlich besseres Angebot, da die RB 27 mehr Fahrten am Tag aufweist als die RE 8“, ergänzte Mahlert.

Ein weiteres Schwerpunktthema des Gesprächs war der barrierefrei Ausbau der einzelnen Bahnstationen im Landkreis. Mahlert machte deutlich, dass hierbei noch ein erheblicher Nachholbedarf besteht und es dringend erforderlich sei, dass die bislang noch nicht barrierefrei ausgebauten Neuwieder Haltepunkte vorrangig in dem kommenden, gemeinsam von Bund, Land und Bahn aufgelegten Ausbauprogramm Berücksichtigung finden müssen. Mit den Prioritätenfestlegungen soll noch in diesem Jahr begonnen werden.