Veröffentlicht am 28. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Feiertagsbedingte Verlegungen der Müllabfuhr im Mai – Im Monat Mai kommt es zu vier feiertagsbedingten Verlegungen der Abfuhrtermine bei der Müllabfuhr: wegen 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam gibt es Verschiebungen. Wie im Umweltkalender, der Homepage des AWB und der Abfall-App bereits veröffentlicht, verschiebt sich die reguläre Müllabfuhr an folgenden Terminen auf den jeweils nachfolgenden Wochentag: von dem 1. Mai (Dienstag) bis einschließlich 4. Mai (Freitag), an Christi Himmelfahrt, 10. Mai (Donnerstag) und 11. Mai (Freitag), von Pfingstmontag, 21. Mai bis einschließlich 25. Mai (Freitag) sowie an Fronleichnam, 31.Mai (Donnerstag) und 1. Juni (Freitag).

Alle Terminverschiebungen sind in der Abfall-App und in den persönlichen Online-Abfuhrkalendern unter www.awb-ak.de bereits berücksichtigt. Weitere Informationen erhalten Bürgerinnen und Bürger bei der Abfallberatung des AWB unter Telefon 0 26 81/ 81- 30 70.