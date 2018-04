Veröffentlicht am 28. April 2018 von wwa

KIRCHEN – Kirchen – Ortsteil Freusburg – Schutzengel mit 45jährigem Autofahrer auf gleicher Höhe – Verkehrsunfall auf der B 62, zwischen Euteneuen und Freusburg. – Ein 45jähriger Autofahrer befuhr am Freitag, 27. April, gegen 18:04 Uhr die B 62 aus Richtung Mudersbach kommend in Fahrtrichtung Freusburg. Nach einer kurzen Geraden mit anschließender Rechtkurve wurde er von der tiefstehenden Sonne so stark geblendet, dass er mit seinem Fahrzeug geradeaus nach links von der Fahrbahn abkam und durch einen Erdwall in die Höhe katapultiert wurde. Dabei streifte das Fahrzeug einen Alleebaum, überschlug sich mehrfach und kam circa 30 Meter weiter auf einem Acker zum Stehen. Dabei wurde der 45jährige nur leicht verletzt, musste aber zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Am Pkw entstand Totalschaden. Quelle: Polizei