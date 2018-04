Unfallzeugin wird gesucht

Veröffentlicht am 28. April 2018 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfall in Bad Marienberg – Freitagmittag, 27. April, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in der Nassauischen Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Angaben der beiden Unfallbeteiligten bezüglich des genauen Unfallherganges, so die Polizei, sind nicht schlüssig. Nach Angaben eines Unfallbeteiligten soll unmittelbar nach dem Unfall eine Frau in einem schwarzen VW Golf oder Polo angehalten haben. Die Frau soll sich als Unfallzeugin zu erkennen gegeben haben. Allerdings sind weder Name noch Erreichbarkeit der Dame bekannt. Die Polizei Hachenburg bittet die Unfallzeugin daher sich bei der Dienststelle in Hachenburg, Telefon: 02662-95580, zu melden.