Veröffentlicht am 30. April 2018 von wwa

NEUWIED – Stadtentwicklung baut auf das Mitwirken der Bürger – Bauamt stellt am 5. Mai Großprojekte in der Innenstadt vor – Dieser Tag steht noch nicht lange auf der Agenda der „Feiertage“: Erst seit 2015 gibt es den „Tag der Städtebauförderung“. Er ist eine Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern, dem Deutschen Städtetag und dem deutschen Städte- und Gemeindebund – unterstützt von vielen weiteren Partnern.

„Informieren – Diskutieren – Mitmachen“: So lautet das Motto des diesjährigen Tags der Städtebauförderung am Samstag, 5. Mai. Sein Ziel: den Bürgern zeigen, wie Städtebauförderung funktioniert und welche Komponenten dabei eine Rolle spielen. Dabei geht es sowohl um Klimaschutz als auch um den sozialen Zusammenhalt von Kommunen, aber auch darum, eigene lokale Akzente zu setzen. Das ist auch einer der Gründe, warum sich die Stadt Neuwied mit mehreren Aktionen daran beteiligt.

Wie Oberbürgermeister und Baudezernent Jan Einig betont, ist es für eine erfolgreiche Stadtentwicklung wichtig, frühzeitig die Bewohner in Planungen einzubeziehen, damit sie ihre Bedürfnisse, Präferenzen und Wünsche einbringen können. Eben das macht die Stadtverwaltung, ob mit dem Baustellenmarketing für die Sanierungsmaßnahme Marktstraße oder der Bürgerbeteiligung an der Umgestaltung des Marktplatzes. Diese Punkte stehen auch im Mittelpunkt der Aktionen am 5. Mai, die zwischen 09:30 und 15:00 Uhr geplant sind. Da ist einmal das kleine Baustellenfrühstück an der Tourist-Info in der Mitte der Marktstraße (09:30 Uhr; solange der Vorrat reicht), dann werden ab 11:00 Uhr im Café Auszeit die Ergebnisse des Planungswettbewerbs Marktplatz präsentiert. Dazu passend wird auf dem Marktplatz mit Food-Trucks und Cover-Bands ein kulinarisches und musikalisches Angebot unterbreitet. Das bedeutet auch: Die Pfarrer-Werner-Mörchen-Straße wird am Samstag von 00:00 bis 24:00 Uhr gesperrt.

Zudem weisen Experten des Bauamts von 12:00 bis 14:00 Uhr an der Rheinstraße Interessierte auf die zahlreichen Fördermöglichkeiten bei Altbausanierungen hin. Natürlich darf das Deichvorgelände nicht fehlen: Um 13:00 und 14:00 Uhr gibt es Führungen, bei denen die Pläne erläutert werden. Treffpunkt ist das Deichtor an der Deichkrone. Marktstraße, Marktplatz, Deichvorgelände, drei große Bauprojekte in der Innenstadt: Am 5. Mai können sich Bürger darüber ausführlich informieren, mit Fachleuten diskutieren und Vorschläge vortragen.