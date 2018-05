Veröffentlicht am 4. Mai 2018 von wwa

NEUWIED – Seniorenbeirat wandert bis zur Edmundshütte – Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied möchten am Freitag, 25. Mai, eine Wanderung von Feldkirchen zur Edmundshütte oberhalb von Leutesdorf unternehmen. Sie laden alle Senioren, die Lust zum Wandern haben, ein, sich ihnen anzuschließen. Treff- und Startpunkt ist um 13:00 Uhr der Sportplatz in Hüllenberg. Nach einer rund einstündigen Wanderung ist das Ziel erreicht und eine Stärkung in geselliger Runde in der Edmundshütte vorgesehen. Zwecks Tischreservierung wird um eine Anmeldung bis zum 17. Mai im Seniorenbüro, Telefon 02631 802 273, oder bei Inge Rockenfeller, Telefon 02631 76 215, gebeten.