Veröffentlicht am 2. Mai 2018

MICHELBACH – Eheleute Ulmer begehen eiserne Hochzeit – Am Montag, 7. Mai, feiern die Eheleute Linda und Waldemar Ulmer das Fest der eisernen Hochzeit. Waldemar Ulmer wurde am 30. September 1931 in Geraldovka/Ukraine geboren. Als er sechs Jahre alt war, kam er mit seiner Familie nach Kasachstan. Hier lernte er bereits seine spätere Ehefrau Linda kennen. Die beiden sind also zusammen aufgewachsen. Schon als Junge arbeitete er in der Landwirtschaft. Von 1958 bis 1992 lebte er mit seiner Familie in Alexejevka. Von 1955 bis 1992 war er als Kraftfahrer tätig. Dann kamen die Ulmers nach Deutschland, zunächst ins Saarland. 2002 zogen die Eheleute nach Michelbach ins Haus einer ihrer Töchter. Waldemar Ulmer unterstützt bis heute seine Tochter bei der Gartenarbeit.

Linda Ulmer kam am 7. November 1935 in Verovka/Ukraine zur Welt. Auch sie wurde mit ihrer Familie nach Kasachstan deportiert und war später in der Landwirtschaft tätig. Zu ihren Hobbys gehörten früher Handarbeiten. Wenn es ihre Gesundheit zulässt, unternimmt sie noch kleine Spaziergänge mit ihrem Mann.

An diesem besonderen Festtag werden die drei Töchter sowie die drei Söhne mit ihren Familien zu den ersten Gratulanten gehören, darunter 13 Enkelkinder und 18 Urenkel.