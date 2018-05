Veröffentlicht am 2. Mai 2018 von wwa

NEITERSEN – Eheleute Triesch gehen 60 Jahre gemeinsam durchs Leben – Am Donnerstag, 3. Mai, feiern die Eheleute Jenni und Günter Triesch ihre diamantene Hochzeit. Im Kreis von Familie, Freunden und Bekannten blickt das Ehepaar an diesem Tag auf den gemeinsamen Lebensweg zurück. Die ersten Gratulanten am Festtag werden die beiden Söhne, die Schwiegertochter, vier Enkelkinder und die Urenkelin sein.