Handball Aktionstag an der Grundschule Hamm (Sieg)

Veröffentlicht am 27. April 2018 von wwa

HAMM – Handball Aktionstag ein toller Erfolg –Zum zweiten Mal fand an der Grundschule Hamm (Sieg) der Handball Aktionstag statt. Die Handballjugendleiterin des VfL Hamm, Laura Schmitz, organisierte für die JSG Hamm-Altenkirchen diesen Tag und konnte wieder zahlreiche Helferinnen und Helfer gewinnen. Der Deutsche Handballbund hat diese Aktion in Kooperation mit der AOK ins Leben gerufen und unterstützt. Die AOK vor Ort spendierte für jedes Kind noch ein Geschenk.

Handball kennenlernen, Handball erleben und natürlich auch Abwechslung im Schulalltag ist das Ziel. Und das wurde mehr, als erfüllt. Über 100 Kinder aus fünf Klassen des zweiten Schuljahres verbrachten einen kurzweiligen Vormittag, bei dem nur Handball auf dem Stundenplan stand. An vielen verschiedenen Stationen wurde mit Begeisterung gedribbelt, geworfen, gefangen, miteinander fair um den Ball gekämpft und zusammen gejubelt.

Am Ende erhielt jeder Zweitklässler vom Sponsor AOK einen Button, eine Urkunde und natürlich eine Einladung, montags ab 16:30 Uhr den Handball im Training noch besser kennenzulernen. Alle Schüler, Lehrer, und Trainer waren sich am Ende einig, dass diese tolle Veranstaltung im kommenden Schuljahr ihre Fortsetzung findet, dass sie fester Bestandteil des Schuljahres wird. Ein Dank ging an die zahlreichen Helfer, die sich zum Teil Urlaub genommen hatten, um an diesem gelungenen Event teilnehmen zu können. Fotos: VfL Hamm