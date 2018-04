Veröffentlicht am 27. April 2018 von wwa

HORHAUSEN – „Horhausener FrühlingsGlück 2018“ – Anwesenheitsverlosung im Rahmen des Blumenmarktes am 12.Mai um 16:00 Uhr am Kaplan-Dasbach-Haus – IImm Rahmen des 38. Westerwälder Blumenmarktes in Horhausen startet die große Anwesenheitsverlosung „Horhausener FrühlingsGlück 2018“ um 16:00 Uhr vor dem Kaplan-Dasbach-Haus. Bereits im achten Jahr bereichert die Standortinitiative „Marktplatz Region Horhausen e.V. “ den Westerwälder Blumenmarkt mit der großen Anwesenheitsverlosung, dem „Horhausener FrühlingsGlück“. Marktplatzvorsitzende Rita Dominack-Rumpf: „Machen sie mit, kaufen sie ein in der leistungsstarken Region Horhausen. Ihr Ort, der fast alles zu bieten hat, was das Herz begehrt!“ Gewinnen Sie auch in diesem Jahr wieder als Hauptpreise „Marktplatz“-Wertschecks im Gesamtwert von 500 Euro (1. Preis), 300 Euro (2. Preis) und 100 Euro (3. Preis) sowie viele weitere attraktive Wert- und Sachreise, bereitgestellt von den Mitgliedern der Standortinitiative „Marktplatz“ Region Horhausen. Ihre „Marktplatz“-Mitglieder wünschen viel Glück!

Ganz wichtig für alle Teilnehmer: Lose nicht zuhause vergessen und einen der beiden Losabschnitte bis spätestens 15:45 Uhr in die große Lostrommel vor dem KDH einwerfen. (smh)

Foto: Die Anwesenheitsverlosung „Horhausener FrühlingsGlück 2018“ findet wieder vor dem Kaplan-Dasbach-Haus statt. Foto: Schmidt-Markoski