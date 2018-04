Veröffentlicht am 27. April 2018 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Seniorenbeirat war zu Gast in Altentagesstätte Heimbach-Weis – Es ist den Mitgliedern des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied ein Anliegen, die Bedürfnisse der älteren Menschen kennenzulernen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, suchen sie Seniorenheime und -tagesstätten in allen Stadtteilen auf. Nun besuchten einige Mitglieder der Arbeitsgruppe Kultur und Soziales des Seniorenbeirates auf Einladung von Beate Dietl die Altentagesstätte in Heimbach-Weis, die in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt eingerichtet ist. Dort trafen sich viele Seniorinnen und einige Senioren mit den AG-Mitgliedern zu einem informativen Kaffeeklatsch. Inge Rockenfeller informierte die Anwesenden über die Aufgaben und Ziele des Beirates. Waltraud Becker berichtete über die geplanten Veranstaltungen, die die AG vorbereitet hat. Beate Dietl, Vorsitzende der AWO, stellte das Jahresprogramm der Arbeiterwohlfahrt für die ältere Generation vor. Für die Mitglieder des Beirates wurde dabei deutlich, dass in Heimbach-Weis viele Veranstaltungen für ältere Menschen angeboten werden. Da es zudem noch zwei Geburtstage zu feiern galt, stimmten alle Anwesenden ein Geburtstagslied an und stießen mit Sekt und Orangensaft an.