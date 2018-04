Veröffentlicht am 26. April 2018 von wwa

HARBACH – Harbacher Feuerwehrgerätehaus eingeweiht – Am Samstag war es soweit. Das neu erbaute Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Harbach wurde offiziell eingeweiht und an die Feuerwehrkameraden übergeben. Verbandsgemeinde Bürgermeister Maik Köhler hatte zu der Feier im Namen von Verbandsgemeinde, Wehrleitung und Löschzug Harbach eingeladen. Seit dem ersten Spatenstich im April 2017 sind auf einer Grundfläche von 213 Quadratmetern in Massivbauweise das Gebäude mit Umkleiden für Frauen und Männer, Büro für Wehrführung und Gerätewarte, Schulungsraum und kleinem Trockungsraum, und in Stahlbauweise die Fahrzeughalle entstanden. Die Kosten von 450.000 Euro, das Land fördert 73.300, finanziert größtenteils die Verbandsgemeinde.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Harbach sorgte mit einigen Sponsoren für eine Küchenzeile, Beamer, Beschallungsanlage und ein beleuchtetes Emblem. Die Kameraden selbst hatten die Fläche zwischen Neubau und Festplatz gepflastert. 600 unentgeltliche Arbeitsstunden seien geleistet worden. Nach den Begrüßungsreden von Maik Köhler, VG Wehrleiter Ralf Rötter, Kreisfeuerwehrinspekteur Dietmar Urrigshardt, Peter Benner Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen, Ortsbürgermeister Harbach Andreas Buttgereit und Wehrführer Rudolf Jung wurde die Segnung des Neubaus mit Pfarrerin Almuth Germann und Pfarrer Christoph Kipper bei einer Andacht durchgeführt. Auch Kirchenchor, Tischtennisclub und Hobbyclub gratulierten bei der Feier, die vom Musikverein Friesenhagen umrahmt wurde.

Im Zuge der Einweihung wurde das vom Förderverein neu beschaffte Mannschaftstransportfahrzeug ebenfalls eingesegnet und dem Löschzug übergeben. Mit dem vorher in Kirchen stationierten Schlauchwagen, der jetzt im neuen Feuerwehrhaus Harbach untergebracht ist, stellt die Feuerwehr Harbach eine zusätzliche Wasserversorgungskomponente in der VG Feuerwehr Kirchen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Marcus Feist von der Feuerwehr Kirchen zum Brandmeister befördert und zum Gruppenführer bestellt. Dennis Mecking aus der Feuerwehr Friesenhagen wurde in den aktiven Feuerwehrdienst verpflichtet. Text + Fotos: PUMA

Titelfoto: (v.l.): Wehrleiter Ralf Rötter, Frank Reifenrath vom Bauamt Kirchen, Ortsbürgermeister Andreas Buttgereit, VG Bürgermeister Maik Köhler, Wehrführer Harbach Rudolf Jung und Architekt Oliver Schmidt.