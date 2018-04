Veröffentlicht am 27. April 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Kunst in der Sparkasse Westerwald-Sieg – Arbeiten von Katharina Otte-Varolgil in der Geschäftsstelle Flammersfeld – Erdfarben aus verschiedenen Kontinenten verwendet die Bildende Künstlerin Katharina Otte-Varolgil, deren Werke derzeit in der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Flammersfeld während der allgemeinen Öffnungszeiten zu sehen sind. Eisenspäne und Oxidationsmittel lässt sie als malerische Ursubstanzen miteinander reagieren. Ihren Arbeiten liegt die Natur als greifbarer Gegenstand zu Grunde. Land und Wasser bilden horizontale Strukturen durch Schichtungen: Erden und Sande aus dem Westerwald, von Aleppo, von der marokkanischen Atlantikküste, der türkischen Westküste, der Vulkaninsel Gomera. Das Quadrat sahen die Pythagoräer als Symbol für das Zusammenwirken der vier Elemente. Es weist auf die vier Himmelsrichtungen hin. Ewige Schöpfung. Neues ist im Werden. Ihre Malereien verarbeitet Otte-Varolgil zu Malerei-Filmen. Dieser ‚Landschaftsprospekt’ dient der Ausdruckstänzerin Eva Maria Kagermann in den Performances des Ensembles TheatronToKosmo als Tanzraum, wozu Thomas Kagermann musikalisch virtuos in Resonanz tritt. TheatronToKosmo gastierte unter anderem in der NHK Hall Osaka (Japan), dem Marta Herford Museum, dem Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK), dem Kunstmuseum Bonn, dem Istanbul Modern Museum, dem Ludwig Museum Koblenz, der Kunsthalle Kiel und dem Museum für Ostasiatische Kunst in Köln.

Am Freitag, 27. April, ist TheatronToKosmo ab 19:30 Uhr im Rahmen der Ausstellung „No man is an island“ von ArtDialog e.V. im Künstlerforum Bonn, Hochstadenring 22, in Bonn zu erleben. Im Pädagogisch Theologischen Institut in Bonn (PTI) ist Otte-Varolgil in der Gruppenausstellung „fragil“ von GEDOK e.V. mit der Arbeit „Im Boot auf dem Meer der Zeit“ bis 13. Juli vertreten. Weitere Infos erhalten Interessierte im Atelier rauM 1o in Altenkirchen oder unter info@katharina-otte.com.

Foto: Performance in der Malerei von Katharina Otte-Varolgil als Landschaftsprospekt