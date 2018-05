Veröffentlicht am 3. Mai 2018 von wwa

NEUWIED – Gernot Hassknecht – Jetzt wird´s persönlich – Die Kultfigur der „heute show“ zu Gast bei den Festspielen in Rommersdorf – Deutschlands beliebtester Choleriker ist zurück: Gernot Hassknecht. Aber nicht als sanftmütiger, zurückhaltender Entertainer, sondern genauso wie wir ihn kennen. Mit seinem zweiten Solo-Programm „Jetzt wird´s persönlich!“ gastiert er am Donnerstag, 5. Juli, ab 20:15 Uhr, in der Abteikirche in Neuwied-Heimbach-Weis. Alles wird bunter, schriller und cholerischer, wenn er sich solchen Fragen widmet. Was läuft schief in unserem Land? Wer hat sich noch gleich das G8-Abitur ausgedacht und warum bitte ist man als gesetzlich Versicherter heutzutage im Grunde dem Tode geweiht?

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de