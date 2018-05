Italienische Leidenschaft und viel Musik in Rommersdorf

Veröffentlicht am 2. Mai 2018 von wwa

ROMMERSDORF – Italienische Leidenschaft und viel Musik – „Maria, ihm schmeckt´s nicht!“ bei den Rommersdorf Festspielen – Jan und Sara wollen heiraten. Doch Antonio, Saras Vater und zudem Italiener, ist darüber wenig erfreut. Schon bald geht es gemeinsam nach Italien, um Jan in die Familie einzuführen. Sprachschwierigkeiten werden durch Leidenschaft überwunden, das gemeinschaftliche Essen führt zur niemals endenden Diskussionen über die Portionsgrößen und nicht nur italienische Schlager werden mit Inbrunst geschmettert.

Die Komödie „Maria, ihm schmeckt´s nicht!“ von Jan Weiler führt das Ensemble der Burgfestspiele Bad Vilbel am Mittwoch, 4. Juli, um 20:15 Uhr im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis auf. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de