Veröffentlicht am 26. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kriminalhauptkommissarin Anja Rübenach ist die neue stellvertretende Inspektionsleiterin der Polizeiinspektion Altenkirchen. Gemeinsam mit dem Inspektionsleiter der Polizeiinspektion Altenkirchen, 1. Polizei Hauptkommissar Hans-Christan Schlemm, stellte sich Kriminalhauptkommissarin Anja Rübenach als Nachfolgerin von Jürgen Kugelmeyer bei Bürgermeister Fred Jüngerich und dem Leiter des Ordnungsamtes Volker Schütz vor. Anja Rübenach absolvierte ihre Ausbildung in Hessen, besuchte die Polizeischule Hahn. Sie begann ihre Polizeilaufbahn bei der Schutzpolizei, wechselte 1993 zur Kriminalpolizei und war sechs Jahre beim Staatsschutz. Bereits vor 18 Jahren war Rübenach als Jugendsachbearbeiterin in der PI Altenkikirchen. Die gebürtige Straßenhauserin ist glücklich über den Wechsel nach Rheinland-Pfalz in die Heimat. Über einige Auswahlverfahren, so Inspektionsleiter Schlemm, erhielt Rübenach die Zusage. Ihre Aufgabenbereiche bei der Kripo umfassen die Kriminalitätsbekämpfung, der Umgang mit den sozialen Medien und Wohnungseinbrüche. Jüngerich lobte die bisherige, gute Zusammenarbeit mit der Polizei Altenkirchen bei großen Veranstaltungen wie Schützenfeste, Karnevalsveranstaltungen oder auch die 700 Jahrfeier. Diese Zusammenarbeit wolle und werde man weiterhin pflegen. (wwa) Fotos: Renate Wachow