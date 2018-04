Veröffentlicht am 26. April 2018 von wwa

NEUWIED – Senioren-Sicherheitsberater informieren regelmäßig – Die persönliche Sicherheit, ein sorgloses Leben in einem geschützten Zuhause – das ist gerade für ältere Menschen wichtig. Deshalb beantworten die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied an jedem ersten Freitag im Monat Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Sicherheit in den eigenen vier Wänden.

Der nächste Beratungstermin ist am Freitag, 4. Mai, von 10:00 bis 12:00 Uhr im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied. Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich