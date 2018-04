Veröffentlicht am 26. April 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Mit den GRÜNEN zur „Pestizidfreien Kommune“- Die Verbandsgemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat in Reaktion auf den weiteren Einsatz von Glyphosat und anderer Herbizide, begründet auf die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung eine Anfrage an die Verwaltung zur Verwendung dieser Mittel gestellt. „Deutschlandweit verzichten bereits 90 Städte und Gemeinden auf Glyphosat und andere chemische Unkrautvernichtungsmittel bei der Pflege ihrer Grün-und Freiflächen. Wir möchten so erreichen, dass sich auch unsere Verbandsgemeinde der Initiative „Pestizidfreie Kommune“ anschließt. Mit der Teilnahme am Projekt, das vom BUND Deutschland initiiert wurde, können wir unsere Verantwortung für Mensch und Umwelt zum Ausdruck bringen. Zusammen mit vielen anderen Kommunen zeigen wir, dass wir den Einsatz von Glyphosat ablehnen. Dieses Unkrautvernichtungsmittel steht laut WHO im Verdacht, krebserregend und maßgeblich für das alarmierende Insektensterben verantwortlich zu sein.“, so Katrin Donath, Fraktionsvorsitzende.

Es gibt in der VG bereits private Initiativen im Bereich der Pflege und Anlage öffentlicher Flächen, was ein sehr vorbildlicher Weg ist. Eine abwechslungsreiche, insekten- und vogelfreundliche Gestaltung sind blühende Flächen, die Nahrungsangebot und Lebensraum bieten. Wir sehen auch die Möglichkeit bei der Neugestaltung öffentlicher Flächen, diese naturnah zu gestaltenden, so können sie ein wichtiger, ökologisch hochwertiger Erholungsort werden. Eine eintönige Gestaltung macht den Insekten, die ja auch Nahrung für die Vögel sind, das Leben schwer. Der Erhalt der Naturschätze sollte uns allen am Herzen liegen.

Auch für die Pflege und Reinigung von Straßen, Wegen, Spiel- und Sportplätzen gibt es Alternativen zu chemischen „Unkraut“-Vernichtern. Private Dienstleister und Pächter öffentlicher Flächen, wenn vorhanden, sind, wenn die VG zu den „pestizidfreien Kommunen“ gehört entsprechend der Vorgaben einzubinden. Mit dem öffentlichen Bekenntnis gegen chemische Pflanzengifte möchten wir erreichen, dass die Kommune zum Vorbild für Privatgartenbesitzer wird. Donath und Fraktionsmitglied Gaby Tsygie: „Wir treten der höchst umstrittenen Zustimmung des ehemaligen Landwirtschaftsministers Schmidt entgegen, der für die Verlängerung der Nutzung von Glyphosat sorgte und signalisieren deutlich, dass für uns der Gesundheitsschutz der Menschen und der Erhalt der Artenvielfalt über den Interessen der Chemie- und Agrarindustrie steht. Wo wir Grüne Verantwortung übernehmen, wird der Naturschutz vorangebracht“.