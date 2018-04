Veröffentlicht am 26. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Bildung schafft Integration – Unterstützer gesucht!“ – Der Caritasverband Altenkirchen hat zusammen mit dem Lernforum Ingenium und der Schulsozialarbeit der August-Sander-Schule ein neues Projekt entwickelt, in dem die außerschulische Förderung von Schülern mit Fluchterfahrung im Zentrum steht. Vorrangige Idee ist eine gezielte Nachhilfe verbunden mit einer textnahen Hausaufgabenbetreuung, die insbesondere bei schwierigen Fachtexten greifen soll und über die Sprachförderung im Rahmen des „normalen“ Deutsch-als-Zweitsprache-Kurses hinausgeht. Das Projekt zielt dabei auf eine umfassende und leistungsorientierte Anbindung an Schule, Beruf und Ausbildung im Kreis Altenkirchen, damit die Projektteilnehmer in die Lage versetzt werden, ihr Potenzial zur Gänze abzurufen und neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Die Einbindung in die regionale Kultur ohne Aufgabe der eigenen Identität und eine damit verbundene „gelebte Integration“ sind ebenfalls wichtige Ziele des Projekts. Hinzu kommt ein lösungsorientierter Bewältigungsansatz für fluchtbedingte Sprach- und Alltagsprobleme und damit verbundene Traumata, wofür erfahrene Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Die Projektpartner sind der Meinung, dass vor allem Bildung dazu geeignet ist, Grenzen und Mauern zu überwinden und sind daher auf der Suche nach interessierten Mitstreitern, da aufgrund der speziellen Ausrichtung des Projekts keine öffentlichen Fördermittel zur Verfügung stehen. Sie haben Interesse? Bitte melden Sie sich bei André Linke, Caritasverband Altenkirchen, 02681 2056, andre.linke@caritas-altenkirchen.de

Foto: Abts und André Linke vom Caritasverband, Ute Stahl von Ingenium und Hartmut Hähn vom Steuerberaterbüro Hähn in Altenkirchen, der als erster Unterstützer gewonnen wurde.