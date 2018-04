Veröffentlicht am 25. April 2018 von wwa

HACHENBURG – Spirituelles Festival Frühlingserwachen in und um Hachenburg startet – Ab Donnerstag, 26. April, bieten das Spirituelle Festival Frühlingserwachen fünf Veranstaltungstage mit Vorträgen und Diskussionsrunden von und mit spirituellen Lehrern, Heilern, Künstlern und Wissenschaftlern. Es werden Filme gezeigt sowie Workshops, kulinarische Höhepunkte und vieles mehr angeboten. Das Festivalticket, das zum Eintritt fast aller Programmpunkte berechtigt, ist bereits ausverkauft, genauso wie das Frühstück in der Abtei Marienstatt am Samstag, 28. April.

Einzeltickets und Kombitickets zum Sparpreis sind noch erhältlich. Da nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung steht, empfiehlt es sich, Karten im Vorverkauf zu erstehen, entweder online über hachenburger-kulturzeit.de oder bei der Buchhandlung Schmitt (Wilhelmstr. 32) sowie der Tourist-Information (Perlengasse 2).

Einen spannenden Auftakt des Festivals verspricht ein Vortrag des Religionswissenschaftlers und Geschäftsführers des Kultursommers Rheinland-Pfalz Prof. Dr. phil. Jürgen Hardeck: „Ketzer“, „scharfsinniger Kirchenkritiker“, „katholischer Querdenker“ – der Theologe und Religionssoziologe Adolf Holl polarisiert. Prof. Dr. phil. Jürgen Hardeck wurde selbst von einem der ersten Bücher des suspendierten Priesters angeregt. Am Donnerstag, 26. April, bietet der Religionswissenschaftler ab 19:30 Uhr spannende Einblicke in die vierzehn Lektionen der „Mystik für Anfänger“ – und verbindet diese mit persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen in der Beschäftigung mit den Religionen und mit spirituellen Praktiken. Der Eintritt für die Veranstaltung im Vogtshof (Mittelstraße 2, 57627 Hachenburg) kostet 5 Euro.

Der Freitag, 27. April, steht ganz im Zeichen von „Spiritualität in Kunst und Musik“. Von 18:00 bis 19:00 Uhr beleuchtet die Festival-Mitveranstalterin Annesuse Ganseforth am Beispiel der Bilder von Renate von Charlottenburg die Macht der Imagination. Der Vortrag und die Führung finden bei kostenlosem Eintritt im Vogtshof (Mittelstraße 2, Hachenburg) statt.

Gleich zwei faszinierende Konzerte erwarten die Besucher daraufhin in der besonderen Atmosphäre der katholischen Kirche am Alten Markt. Der mehrfach preisgekrönte Kammerchor Marienstatt zieht die Zuhörer ab 19:30 Uhr in seinen Bann, etwa mit Arvo Pärts Gebet um Frieden „Da pacem Domine“ oder der Komposition „O quam mirabilis“ von Hildegard von Bingen.

In dem Konzert des Ensembles um Reinald Noisten begegnen sich ab 20:45 Uhr musikalisch und spirituell verschiedene Welten: jüdische Klezmermusik, islamische Sufi –Melodien und Traditionelles aus Kirchenmusik. Die Daf (Rahmentrommel) spielt rhythmisch betörend auf, die Klarinette spürt den Melodien improvisatorisch nach und der ekstatische Tanz des Derwischs zelebriert dazu eine ausgeklügelte Choreografie des Lebens, Tods und der spirituellen Wiedergeburt.

Die Eintrittskarten kosten jeweils 10 Euro. Das Kombiticket für beide Konzerte ist zum vergünstigten Preis von 15 Euro erhältlich. Das Kulturreferat der Stadt Hachenburg veranstaltet das Festival in Zusammenarbeit mit Birgit Henrich (Diplom-Biologin und Heilpraktikerin), Karin Leicher (Cinexx) und Annesuse Ganseforth (Neue Galerie Café). Gesamtprogramm auf hachenburger-kulturzeit.de