Veröffentlicht am 25. April 2018 von wwa

WERKHAUSEN/WEYERBUSCH – LEADER-Projekt „Interkommunale Kooperation“ – Der erste von insgesamt drei Workshops des LEADER-Projekts „Interkommunalen Kooperation“ zwischen den Ortsgemeinden Werkhausen und Weyerbusch und dem Förderverein „Stiftung im Tal“ e. V. fand in Werkhausen statt. Das mit EU-Mitteln geförderte LEADER-Projekt dient der kulturellen Aufwertung der Region. Die beiden Ortsgemeinden und der Förderverein des Kunstvereins Hasselbach e.V. wollen die Chance nutzen, dass sie in einer LEADER-Region liegen. Sie wollen Neues ausprobieren, neue Wege gehen, sich den großen Themen der Zukunft widmen und gemeinsam mit den Bürger/innen innovative Projekte entwickeln und umsetzen.

Die Bekanntheit der drei international bekannten und regional verankerten Persönlichkeiten Erwin Wortelkamp (Bildhauer), August Sander (Fotograph) und Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Sozialreformer) sollen genutzt werden, um für die Region ein eigenes Profil zu entwickeln, das sich von anderen Regionen abgrenzt. Mit Blick auf diese drei Personen sollen daher Projekte initiiert werden, die die Gesamtregion kulturell, touristisch und wirtschaftlich aufwerten.

Der erste Workshop bestand aus drei Bausteinen. Zunächst waren die Teilnehmer eingeladen, in unterschiedlichen Gruppen an Spaziergängen „Landschaft und Dorf im Gespräch“ teilzunehmen. Danach ging es zum gemeinsamen Austausch und Kennenlernen in den Dorftreff in Werkhausen, wo mit einem zusammenfassenden Fazit der Tag ausklang.

Unter den rund 50 Teilnehmer/innen fanden sich viele unterschiedliche Bevölkerungs- und Altersgruppen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Wiederkehrer, Dagebliebene und neue Bürger. So entstand tatsächlich ein erstes umfassendes Meinungsbild über die Region. Menschen kamen miteinander ins Gespräch und redeten über ihr Dorf, ihr Miteinander, ihre Landschaft. Der Beginn eines hoffentlich erfolgreichen Regionalprozesses: für das Bewusstwerden der eigenen Wahrnehmung und des Umfelds bei Dialogen und Gesprächen waren nicht zuletzt die Spaziergänge ein geeignetes Mittel.

Dass dabei die Stimmung heiter und produktiv war, war nicht zuletzt der herausragenden Gastfreundschaft des Ortsbürgermeisters Otmar Orfgen, Werkhausen, und allen Helfern zu verdanken. Doch nach dem Workshop ist vor dem nächsten Workshop! Der zweite Workshop wird am 26. Mai in Weyerbusch im Raiffeisenhaus stattfinden. Alle Bürger/innen sind herzlich eingeladen, um die bereits entstandenen Ideen weiterzuentwickeln sowie neue zusätzliche Gedanken und Ideen einzubringen. Bei Fragen rund um das Projekt kann sich gerne an die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Rebecca Seuser, Telefon: 02681/85 250 oder Email: rebecca.seuser@vg-altenkirchen.de, gewendet werden. (rese)