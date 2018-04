Veröffentlicht am 26. April 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Förderung für Mehrgenerationenhäuser – Landkreis Altenkirchen fördert „Gelbe Villa Kirchen“ und „Mittendrin Altenkirchen“ im Jahr 2018 mit insgesamt 10.000 Euro – Der Landkreis Altenkirchen fördert in diesem Jahr die Gelbe Villa in Kirchen und das Mittendrin Altenkirchen im Rahmen des Aktionsprogrammes Mehrgenerationenhäuser des Bundes mit einer Kofinanzierung. Für das Mehrgenerationenhaus in Kirchen wurde der Geschäftsstelle Betzdorf des Caritasverbandes Rhein-Wied-Sieg e. V. ein Zuschuss von 5.000 Euro als Kreiszuwendung gewährt.

Das Diakonische Werk des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen erhielt für den Betrieb des Mehrgenerationenhauses „Mittendrin“ ebenfalls einen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro als Festbetragsfinanzierung.

Die Unterstützung soll der Arbeit in den beiden Mehrgenerationenhäusern im Kreis zugutekommen, da hier das generationsübergreifende Miteinander und das Von-Einander-Lernen, der Austausch, die Beratung und Information sowie Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Gelbe Villa und das Mittendrin sind offene Treffpunkte für Menschen aller Altersstufen, Nationalitäten und unterschiedlicher Herkunft mit der Zielsetzung, das Miteinander der Generationen zu fördern.