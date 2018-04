Veröffentlicht am 25. April 2018 von wwa

HACHENBURG – Frauen Union lädt zum Film „Embrace“ nach Hachenburg ein – Die Frauen Union der CDU im Kreis Altenkirchen und Westerwaldkreis laden zur Filmvorführung und anschließender Diskussion zum Thema „Schönheitsideal 2018 – Was ist schön? und wer bestimmt was schön ist?“ ins Kino Cinexx nach Hachenburg ein. Am Dienstag, 22. Mai, um 17:00 Uhr startet das Event mit der Vorführung des Films: „Embrace – Du bist schön“. Einlass ist ab 16:30 Uhr. Der Eintritt kostet 6,00 Euro pro Person und beinhaltet Sekt und Gebäck. Kartenreservierung unter 02662-945050.

In der weltweit erfolgreichen Dokumentation „Embrace – Du bist schön“ begibt sich die australische Fotografin Taryn Brumfitt auf eine Reise um den Globus, um herauszufinden, warum so viele Frauen ihren Körper nicht so mögen, wie er ist. Sie trifft auf Frauen, die ihre eigenen Erfahrungen mit Body­shaming und Körperwahrnehmung haben. Medien, Werbung und Gesellschaft geben ein Körperbild vor, nach dem vor allem Frauen und Mädchen sich selbst und andere immer wieder bewerten und verurteilen. Taryn Brumfitt wollte das nicht mehr hinnehmen. Sie postete ein ungewöhnliches Vorher-/Nachherfoto ihres fast nackten Körpers auf Facebook und löste einen Begeisterungssturm aus.

Durch ihren Post, der über 100 Millionen Mal in den sozialen Netzwerken angesehen wurde, rückte sie das Thema „Body Image“ in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Mit ihrem Dokumentarfilm möchte Brumfitt allen, die unter vermeintlichen Schönheitsidealen leiden, einen Gegenentwurf vorstellen: „Embrace (umarme)“.

In der anschließenden Gesprächsrunde unter der Leitung der Kreisvorsitzenden Jessica Weller (Kreis Altenkirchen) und Alexandra Hess (Westerwaldkreis) wird unter anderem Silvana Denker zu Gast sein. Die Fotografin und eines der bekanntesten Curvy Models Deutschlands ist Begründerin der „BodyLove“-Kampagne, mit der sie sich seit 2015 für mehr Selbstliebe einsetzt. Dabei fotografiert sie normale Menschen in Unterwäsche in europäischen Fußgängerzonen. Die inspirierenden Aufnahmen sollen zeigen, wie schön Vielfalt sein kann und dass die meisten Menschen eben nicht der Norm entsprechen. Silvana Denker wurde für die Veranstaltung als besonderer Gast gewonnen. Nach dem Film gibt es die Gelegenheit zum Austausch mit ihr.