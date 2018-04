Veröffentlicht am 25. April 2018 von wwa

RLP – Aktion „Baumentdecker“ der Sparda-Bank Südwest und des WWF Deutschland geht in die zweite Runde – Kindergärten in Rheinland-Pfalz und im Saarland können 300 Entdeckersets im Gesamtwert von 30.000 Euro gewinnen – „Ein Kind wird in seinem späteren Leben nur das wertschätzen und schützen, was es lieben gelernt hat!“ Mit diesem Satz hat sich im vergangenen Jahr ein Kindergarten bei der Baumentdeckeraktion beworben und sehr passend zusammengefasst, worum es auch der Stiftung der Sparda-Bank Südwest und dem WWF Deutschland bei dem gemeinsamen Projekt geht: um den Schutz der Natur, die Sensibilisierung der Kinder für dieses Thema sowie die Förderung ihrer Neugier und Freude an unserer heimischen Natur und ihrer Kompetenzen für den späteren Lebensweg.

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr geht die Aktion „Baumentdecker“ der Sparda-Bank Südwest und des WWF Deutschland pünktlich zum „Tag des Baumes“ am 25. April in die zweite Runde. Die Stiftung der Sparda-Bank Südwest spendet in diesem Jahr insgesamt 300 Entdeckersets im Wert von je 100 Euro an Kindergärten in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Seit dem Start stellte die Sparda-Bank-Stiftung bereits 80.000 Euro für die Aktion zur Verfügung. Gerade der frühe und persönliche Kontakt zur Natur kann wichtige Weichen für das Leben eines Kindes stellen und den Wunsch wecken, die Erde zu schützen und als Erwachsener nachhaltig zu leben. Deshalb hat das WWF-Bildungsteam ein Baumentdeckerset konzipiert, das Erzieher/innen dabei unterstützt, mit ihren Kindergartenkindern spannende Walderfahrungen zu machen.

„Der Bewegungsradius von Kindern ist meist auf das elterliche Wohnumfeld beschränkt. Für freies Spiel in der Natur, verbunden mit eigenen Entdeckungen und Erfahrungen, gibt es wenig Raum – und oft auch wenig Zeit. Der Wunsch nach gemeinsamen Erlebnissen in der Natur ist zwar oft da, gerät jedoch bei all den Terminen und Lernzielen in der Prioritätenliste vieler Eltern und Bildungseinrichtungen eher an hintere Stelle“, berichtet Bettina Münch-Epple, Leiterin des Fachbereiches Bildung beim WWF Deutschland.

„Als Genossenschaftsbank setzen wir auf die Kraft der Gemeinschaft und sind gerne dazu bereit, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Gerade die Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Region liegt uns dabei besonders am Herzen“, erklärt Andreas Manthe, Pressesprecher der Sparda-Bank Südwest eG. Das „Baumentdeckerset“ besteht aus einer handlichen und wetterfesten Entdeckertasche, die ein Kartenset mit einer Erzählgeschichte vom Eichhörnchen Filu und dem Baumstumpf Prunella sowie Anleitungen für 17 Experimente, Spiele und weitere Aktivitäten rund um das Thema Baum enthält.

In der Tasche befinden sich ebenso sämtliche Materialien für die Durchführung sowie eine ausführliche Handreichung für den Einsatz. Häkelanleitungen laden die Erzieher/innen, Eltern und Großeltern zum Herstellen der Fingerpuppen ein, mit denen sich die Waldgeschichte besonders lebendig erzählen lässt. Rund 750 Kindergärten in Rheinland-Pfalz und im Saarland werden in diesen Tagen Post von der Sparda-Bank Südwest erhalten. Mit einem Antwortbogen können sie sich für je zwei Entdecker-Sets bewerben. Interessierte Kindergärten haben auch die Möglichkeit, sich unter www.sparda-sw.de/Kalender zu bewerben. Das Los entscheidet über die Gewinner.

Foto: In der handlichen und wetterfesten Entdecker-Tasche erwarten die Kitas unter anderem ein Karten-Set mit einer Erzählgeschichte vom Eichhörnchen Filu und dem Baumstumpf Prunella sowie Anleitungen für 17 Experimente, Spiele und weitere Aktivitäten rund um das Thema Baum, Quelle: WWF Deutschland