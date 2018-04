Veröffentlicht am 30. April 2018 von wwa

WISSEN – Stadtreinigungsaktion „Wissen putzt sich heraus“ – wer macht mit am 12. Mai? – Stadtbürgermeister Berno Neuhoff ruft, zusammen mit dem Treffpunkt Wissen e.V., erstmals zur Teilnahme an der Säuberungs- und Reinigungsaktion „Wissen putzt sich heraus“ in der Innenstadt auf. Vielen Bürger/innen liegt die Sauberkeit der Stadt Wissen am Herzen. Immer wieder erreichen Stadtbürgermeister Berno Neuhoff Beschwerden über fallengelassenen Unrat, Müll, Zigarettenkippen und Hundekot auf Gehwegen, an Straßen, Beetanlagen und Spielflächen. In erster Linie sind nach der Satzung der Stadt Wissen Bürger, Ladenbesitzer und Eigentümer verpflichtet, den Dreck vor ihrer eigenen Tür wegzufegen. Ferner sind die Mitarbeiter des Bauhofes das ganze Jahr für eine saubere Stadt unterwegs, doch sie können nicht überall tätig sein.

In seiner jüngsten Haushaltsrede hat Stadtbürgermeister Berno Neuhoff versprochen sich diesem Thema intensiv anzunehmen, denn ein sauberes Stadtbild ist die Visitenkarte einer Stadt. Um den Worten Taten folgen zu lassen, möchte er selbst mit gutem Beispiel voran gehen und lädt alle Bürger/innen ein, sich an der Aktion zu beteiligen: „Alle Bürger/innen, Ladenbesitzer/innen und Anwohner/innen sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen, damit unsere schöne Stadt von Müll und Unrat beseitigt wird. Lasst uns gemeinsam das Stadtbild verschönern. Auch ich werde mit dem Besen tatkräftig unterstützen“, so Berno Neuhoff.

Weiterhin rufen er und Treffpunktvorsitzender Thomas Kölschbach an diesem Tag alle Ladenbesitzer/innen und Eigentümer/innen in der Markt-, Mittel- und Rathausstraße auf, selbst zum Besen oder Spachtel zu greifen und vor der Tür ordentlich zu reinigen und die Schaufenster zu putzen, da für ein schönes, sauberes Stadtbild alle anpacken können. Berno Neuhoff: „Ich würde mich freuen, wenn viele Händler/innen und Ladenbesitzer/innen, denen unsere Stadt am Herzen liegt, praktisch helfen und sauber machen. Das motiviert auch die Helfer/innen.“

Die Reinigungs- und Säuberungsaktion soll am Samstag, 12. Mai, von 11:00 bis 13:00 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist der Marktplatz Wissen. Arbeitsmaterialien wie Besen, Müllsäcke und Greifzangen werden zur Verfügung gestellt. „Eine tolle Aktion, gerade mit Blick auf unseren Maimarkt am Sonntag, 13. Mai, an dem sich die Besucher/innen in der Stadt wohlfühlen sollen“, erklärt Thomas Kölschbach. Im Anschluss sind alle Helfer/innen zu einem kleinen Imbiss vor dem Büro des Stadtbürgermeisters, Am Platz des Wissener Jahrmarktes, eingeladen.

Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung vorab erforderlich. Wer die Reinigungs- und Säuberungsaktion am Samstag, 12. Mai unterstützen möchte, kann sich bei Carina Schuhen, Telefon 02742/9115151 oder carina.schuhen@rathaus-wissen.de, Bürozeiten: montags bis donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und dienstags von 14:00 bis 18:00 Uhr, anmelden.