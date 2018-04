Veröffentlicht am 25. April 2018 von wwa

KIRCHEN – Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Ein 41jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 24. April, schwer verletzt. Der Radfahrer befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Siegen. Ein vorausfahrender 41jähriger Autofahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrradfahrer fuhr auf den Wagen auf und wurde durch die Kollision in die Heckscheibe des Pkw geschleudert. Die Heckscheibe zerbarst. Der Fahrradfahrer wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.