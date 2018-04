Veröffentlicht am 26. April 2018 von wwa

HORHAUSEN – 40 Jahre Auto Prangenberg – Erster Firmengründer im Industriegebiet Horhausen – Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde würdigten Engagement – Der Name Prangenberg steht seit nunmehr 40 Jahren für zuverlässigen, kompetenten und fairen Service rund um das Kraftfahrzeug in der Region Horhausen. Die Gründungsdokumente sind auf den 24. April 1978 datiert.

Im neuen Industriegebiet Horhausen waren sie damals die Ersten! Aus diesem besonderen Anlass gratulierten der Horhausener Ortsbürgermeister Thomas Schmidt und der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, dem erfolgreichen Familienunternehmen. Beide Kommunalpolitiker unterstrichen in ihrem Grußwort die Bedeutung des Unternehmens für die Region. Aber auch weitere zahlreiche Gratulanten hatten sich zum 40jährigen Bestehen des Autohauses Prangenberg eingefunden.

„In der Geschichte des Autohauses gibt es auch einiges zu erzählen. Tradition spielt eine große Rolle.“ weiß Annelie Prangenberg, gelernte Kauffrau und Mitgründerin des Familienunternehmens zu berichten. Damals legte der 37jährige Kfz-Meister Wilfried Prangenberg mit seiner Ehefrau den Grundstein für das Familienunternehmen. Im Jahre 1997 verstarb dieser unerwartet mit 56 Jahren. Glücklicher Weise war der Sohn Achim Prangenberg schon seit 1987 im elterlichen Betrieb tätig und führte gemeinsam mit seiner Mutter Annelie Prangenberg den Betrieb weiter. Die Familie überwand zusammen die schwere Zeit.

„Der Kfz-Meisterbetrieb Prangenberg ist immer eine sehr gute Wahl für die fachliche und kompetente Fahrzeugreparatur aller Marken. Ein guter Beleg dafür sind die vielen Kunden, die dem Betrieb seit der ersten Stunde die Treue halten“, so Ortsbürgermeister Thomas Schmidt. Achim Prangenberg, seit 1987 im elterlichen Betrieb, hat den Beruf des KFZ-Mechanikers von der Pike auf gelernt und mit zwei Meistertiteln, dem Betriebswirt und erfolgreiche Prüfungen als Sachverständiger, Gutachter und Servicetechniker ist er wahrlich ein Mann vom Fach, auf den sich seine Kunden verlassen können.

„Unser Wissen ist nicht markengebunden, wenn unsere Kunden die Automarke wechseln, wechseln wir mit. Mit stetiger Neugier, Ehrlichkeit und Vertrauen versuchen wir den Kundenwünschen in der Region Horhausen gerecht zu werden.“, führt Achim Prangenberg aus. Das Familienunternehmen ist auch im Internet unter www.kfz-horhausen.de erreichbar.

Foto; Achim Prangenberg und seine Ehefrau (m.), Annelie Prangenberg (l.) neben Ortsbürgermeister Thomas Schmidt, Mitarbeiter des Unternehmens sowie den Ersten Beigeordneter der VG Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski (r.). Foto: Privat