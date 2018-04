Informa feiert 20jähriges Bestehen im Juni

Veröffentlicht am 26. April 2018 von wwa

OBERBIEBER – 20 Jahre Informa – Anlässlich des 20jährigen Bestehens von Informa gGmbH findet am Samstag, 16. Juni ab 11:00 Uhr ein großes Sommerfest auf dem betriebseigenen Firmengelände in Neuwied-Oberbieber, Im Mühlengrund 3, statt. Zum Jubiläumsfest werden viele besondere Dinge, wie Bullenreiten, Beach-Bar, eine riesige Tombola, Barfußpfad, Hüpfburg, Betriebsführungen in Laut- und Gebärdensprache und einiges mehr angeboten.

Um 12:00 Uhr wird das Fußball-WM-Spiel Frankreich-Australien übertragen und auch Gehörlosenvereine, Politiker und Gehörlosenschulen aus Nah und Fern haben ihr Kommen angekündigt. Es gibt Aktionen von Krankenkassen, die Mitwirkung der Gehörlosenschule Neuwied und des Fördervereins für Hörgeschädigte, sowie der Jugendfeuerwehr, des Naturschutzbundes und der Pfadfinder. Natürlich ist auch für Getränke und frisch gebackenes, gekochtes und gebratenes Essen aus dem hauseigenen Bistro zu familienfreundlichen Preisen gesorgt.