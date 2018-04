Stadtfest Altenkirchen, Samstag und Sonntag, 05. und 06. Mai

Veröffentlicht am 25. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der Felsenkeller präsentiert sich auf dem Stadtfest, Samstag und Sonntag, 05. und 06. Mai. Mit einem Stand am Marktplatz stellt das Haus Felsenkeller seine Arbeit vor. Das erste Wochenende im Mai verspricht viel Buntes und Interessantes in der Altenkirchener Fußgängerzone und auch darum herum. Das Team im Haus Felsenkeller hat sich verschiedene Aktionen ausgedacht, um seine Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Am Samstag, 05. Mai, wird im Laufe des Tages Einiges an Literatur auf die Besucher warten. Die Literaturwerkstatt von und mit Annette Messerschmidt trifft sich schon seit vielen Jahren im Haus Felsenkeller und aus dieser Arbeit sind einige Bücher und Veranstaltungen hervorgegangen. Das Stadtfest ist die ideale Gelegenheit, diese Werke kennenzulernen, zu erwerben oder einfach nur reinzulesen bzw. auch dem gelesenen Wort zu lauschen.

Am Sonntag, 06. Mai, direkt im Anschluss an das Bürgerfrühstück, werden Informationen und Austausch zur Alphabetisierung angeboten. Erfolgreich und zahlreich arbeiten auch Erwachsene an ihren Fähigkeiten im Lesen und Schreiben. Diese Arbeit findet im Haus Felsenkeller einen Raum und ist ein wichtiger Beitrag für die Region. Heiko Hastrich vom GrubiNetz wird am Stand mit vielen Informationen und auch Spielen aufwarten.

Der Nachmittag steht ab circa 13:00 Uhr im Zeichen des Yoga. Marita Wäschenbach, langjährige Trainerin für Yoga im Haus Felsenkeller, stellt ihr Angebot vor und lädt Interessierte zu angeleiteten Übungen ein. Es darf zugeschaut, zugehört und natürlich mitgemacht werden. Weitere Informationen im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.