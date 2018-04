Veröffentlicht am 24. April 2018 von wwa

HORHAUSEN – Special Moments – United Vocals Konzert in Horhausen – Es ist wieder soweit! Nur noch wenige Tage, dann präsentieren die United Vocals ihr neues Konzert. Die Sängerinnen und Sänger haben ein umfangreiches und in jeder Beziehung anspruchsvolles Konzertprogramm erarbeitet, das sie am Samstag, 28.April, ab 20:00 Uhr auf die Bühne des Kaplan-Dasbach Hauses in Horhausen bringen werden.

Fast jeder Mensch verbindet besondere Momente mit bestimmten Liedern – sei es im privaten Umfeld oder auch in der landes- oder weltweiten Geschichte. Bei ihrer Suche danach sind die United Vocals auf viele schöne Melodien gestoßen, wo sicher auch den Konzertbesuchern „Special Moments“ einfallen. Einige dieser Lieder, wie zum Beispiel „You raise me up“, „One moment in time“, „Wochenend und Sonnenschein“ oder der Schlusschor aus Beethovens Neunter Sinfonie – „Ode an die Freude“ werden an diesem Abend erklingen, und was würde da im Zwischenblock besser passen, als eine schluchzende Geige? Aber wer weiß, vielleicht schluchzt sie ja gar nicht, sondern passt sich den überwiegend frohen Melodien der Sängerinnen und Sänger an? Finden Sie es heraus!

Unterstützung bekommen die United Vocals bei diesem Konzert von Igor Borisov (Lehrer an der Jarola-Musikschule) an der Violine, die gefühlvolle Begleitung am Klavier übernimmt Ekaterina Klewitz und die Gesamtleitung und das Dirigat liegen in den bewährten Händen von Andrey Telegin.

Entstanden ist wieder ein abwechslungsreiches Programm, das sicher für jeden etwas bietet und die Konzertbesucher mitnimmt auf eine musikalische Reise in die Welt der besonderen Gefühle. Als Reiseleiter wird auch in diesem Jahr Moderator Bernhard Meffert mit dabei sein und gewiss die eine oder andere Anekdote zu erzählen wissen. Außerdem haben die United Vocals sich eine ganz besondere Überraschung ausgedacht – aber das erfahren Sie wirklich nur, wenn Sie zum Konzert kommen.

Mit diesem Konzert wollen die United Vocals ein weiteres Mal beweisen: Chorgesang hat Zukunft! Wenn Sie diese Zukunft mitgestalten wollen, dann sprechen Sie die Mitglieder des Chores einfach an.

Karten gibt es in Horhausen in der Bäckerei Müller, in „Rudis Schlemmerstube“ und natürlich bei allen Aktiven. (Vereinsbericht) Foto: Renate Wachow