Veröffentlicht am 24. April 2018 von wwa

HACHERNBURG – Europas größte Goldmünze kommt nach Hachenburg – „Big Phil“ wird am 3. Mai in der Westerwald Bank am Neumarkt ausgestellt – „Big Phil“ kommt in die Stadt. Am Donnerstag, 3. Mai, ist sie ganztägig in der Westerwald Bank in Hachenburg zu bewundern: Europas größte Goldmünze. Mit einem Durchmesser von 37 Zentimetern und einer Dicke am Rand von knapp zwei Zentimetern wiegt die Riesenmünze 31,103 Kilogramm. Der Nennwert beträgt 100.000 Euro, der Materialwert wird mit 1,3 Millionen Euro beziffert. Um die Eckdaten zu unterstreichen: Ein Güterzug, der das dafür notwendige Golderz transportieren sollte, hätte eine stattliche Länge von fünf Kilometern.

Benannt nach den Wiener Philharmonikern – eine Seite zeigt den Goldenen Saal mit der Orgel des Musikvereins, die andere diverse Instrumente, gibt es weltweit 15 Exemplare von „Big Phil“. Geprägt wurde sie 2004 von der Münze Österreich anlässlich des 15jährigen Jubiläums der Anlagemünze Wiener Philharmoniker. 13 Exemplare sind heute in Privatbesitz, eine im Münzmuseum der Nationalbank in Wien. Ein Exemplar gehört dem bankenunabhängigen Edelmetallhandelshaus Pro Aurum mit Sitz in München, dem Kooperationspartner der Westerwald Bank für die Tagesausstellung am 3. Mai. An diesem Tag kann „Big Phil“ während der üblichen Banköffnungszeiten der Westerwald Bank am Hachenburger Neumarkt von 08:30 bis 12:30 Uhr sowie von 14:00 bis 18:00 Uhr bestaunt werden. Schulklassen haben die Möglichkeit zu speziellen Besichtigungsterminen sowohl am 3. als auch am 4. Mai vormittags. Die Terminvereinbarung erfolgt unmittelbar über die Westerwald Bank, Telefon: 02662 – 961-373.

Foto: Mit einem Durchmesser von 37 Zentimetern und einem Gewicht von mehr als 31 Kilogramm ist „Big Phil“ die größte Goldmünze Europas. Am 3. Mai kann sie in der Westerwald Bank in Hachenburg bestaunt werden. Foto: Westerwald Bank