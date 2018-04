Veröffentlicht am 24. April 2018 von wwa

HAMM – Sonderpostamt beim Bauernmarkt – Raiffeisen-Stempel und Briefumschlag werden in Hamm ausgegeben – In Hamm (Sieg) laufen die letzten Vorbereitungen für den historischen Bauernmarkt am Pfingstwochenende. Neben dem Markt „wie zu Raiffeisens Zeiten“ wird es am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Mai, auch einige Aktionen und Attraktionen geben.

Das Briefmarkensammeln gehört zwar inzwischen zu den eher selten gepflegten Hobbys, doch werden sich sicher auch manche Nichtsammler für das „Sonderpostamt“ zum Thema 200 Jahre Raiffeisen interessieren. Auf dem Marktgelände werden Mitglieder des Arbeitskreises Raiffeisen 2018 in historischen Postuniformen einen Post-Sonderstempel zum Jubiläum ausgeben.

Wahlweise kann man den Stempel auf einen eigens gestalteten Briefumschlag mit Raiffeisen-Porträt und Hammer Wappen, auf eine Jubiläumspostkarte der Raiffeisen-Gesellschaft oder auf eine der von Schülern der IGS gestalteten Ansichtskarten drücken lassen. Daneben werden die Jubiläumstragetaschen aus Hamm ausgegeben.

Zum kulturellen Teil des Bauernmarkts gehören ferner Chorgesang, Aufführungen einer nostalgischen Puppenbühne, die Lesung aus Briefen und Notizen Raiffeisens sowie die Premiere des Kindertheaterstücks „Ben auf den Spuren Raiffeisens“. Das detaillierte Programm wird noch bekanntgegeben.

Fotos: Dieser Stempel wird am 19. und 20. Mai beim Bauernmarkt ausgegeben. Das Raiffeisenporträt und das Wappen von Hamm werden den Briefumschlag zieren. Fotos: Rathaus Hamm