Veröffentlicht am 24. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Performance zu Schuld und Trauer – Hospizverein Altenkirchen lud Chris Paul und Clownin Aphrodite zu einem bewegenden Abend ein – Zum 15jährigen Bestehen des Hospizvereins Altenkirchen e.V. begrüßte Dr. Holger Ließfeld vor 120 Gästen die Trauerbegleiterin Chris Paul und Ida Maria Paul alias Clownin Aphrodite zu einer außergewöhnlichen Performance zum Thema „Macht Schuld etwa Sinn“.

Mit einfachen Requisiten wie einem riesigen Karton und bunten Tüchern setzten Chris Paul und die Clownin Aphrodite das Thema Schuld und seine Tragweite eindrucksvoll um. Der Karton stand als Symbol für Schutz und Last und farbige Tücher für Erinnerungen. Fremd- und Selbstbeschuldigungen sind im Trauerprozess sehr häufig wie Chris Paul, Leiterin des Trauerinstitutes Deutschland (Bonn), deutlich machte und in der Performance mit ihrer Partnerin eindrucksvoll ausdrückte.

Die Zuschauer wurden mitgenommen, angerührt und auch ermuntert dem Vortrag zu folgen. Mancher erkannte sich selbst in seinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen wieder und war dankbar für diese Denkanstöße. In seinen Abschlussworten dankte Dr. Holger Ließfeld den ehrenamtlichen Hospizhelfer/innen, Vorstandmitgliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern für ihre Mithilfe, damit der Abend in dieser Form stattfinden konnte.