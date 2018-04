Veröffentlicht am 24. April 2018 von wwa

SANKT AUGUSTIN – Kunst & Gourmäh! im Haus der Nachbarschaft – Kunst & Gourmäh! im Haus der Nachbarschaft am 05. und 06. Mai präsentieren bekannte und neue Ausstellerinnen und Aussteller zum elften Mal ihre Werke im Rahmen der Ausstellung Kunst & Gourmäh!

Neben feiner Buchbindekunst, kreativem Schmuckdesign, Kunst aus Papier, Stoff, Ton, Büchern, Glas, Filz, Narrenkappen und vielem mehr, wird die Ausstellung durch getrocknete Kräuter aus Bioanbau, feinen Ölen, durch Weine aus Südfrankreich und der Pfalz von weiteren Spezialitäten abgerundet.

Im Rahmen eines Sektempfangs eröffnen Ortsvorsteher Wilfried Schwab und Bürgermeister Klaus Schumacher die Ausstellung am Samstag um 15:00 Uhr in Sankt Augustin-Hangelar, Haus der Nachbarschaft, in der Uhlandstraße 10. Bei freiem Eintritt samstags von 13:00 bis 18:00 Uhr, sonntags von 11:00 bis 18:00 Uhr . www.kunstundgourmäh.de