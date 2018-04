Erster Backestag in Weyerbusch

Veröffentlicht am 24. April 2018 von wwa

WEYERBUSCH – Den ersten Backestag im Raiffeisenjahr veranstaltete der Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch am dritten Wochenende im April – Rund um das Raiffeisenzentrum war alles festlich für diesen großen Tag hergerichtet. Der Ofen im Backer war angeheizt und wartete auf die Brotleiber. Die sollten an diesem Tag schneller Abnehmer finden als sie gebacken werden konnten. Die lange Reihe der Brotkäufer wollte gar nicht abreißen. Zudem gab es auch noch eine Tragetasche mit dem Aufdruck des Tagesmottos. Ortsbürgermeister Dietmar Winhold und der Vorsitzende des Verkehrs- und Bürgervereins Weyerbusch Ralf Hassel begrüßten die Besucher und dankten allen die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben. So fanden sich hier neben den Mitgliedern des Verkehrs- und Bürgervereins auch die Landfrauen Weyerbusch wieder, die an ihrem Stand traditionelle Hausmannskost anboten. Selbstverständlich präsentierten sich die Landfrauen, wie aber auch die Männer, in Westerwälder Tracht.

Die Spedition Höhner lieferte den unübersehbaren Blickfang mit dem riesigen „Raiffeisen-Liner“. Olaf Riesner-Seifert, Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Abteilung Umwelt und Naturschutz, stellte im Rahmen des Tages das Raiffeisen „Erlebnisspiel“ vor, dass Cornelia Obenauer, Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Altenkirchen, entwickelt hat, vor. Das Spiel ist käuflich zu erwerben und gibt es in Tischformat als auch als Großspielfeld. Den musikalischen Rahmen gestaltete der Weyerbuscher Chor „Canto al dente“ unter der Leitung von Michael Sauerwald, der MGV Weyerbusch-Hasselbach unter der Leitung von Wladyslaw Swiderski, das Original Westerwälder Alphorn-Duo mit Hans Hammer und Guntram Kochhäuser und die Jagdhorn Bläsergruppe des Hegering Hamm/Sieg unter Hornmeister Peter Krämer. An der ersten Wirkungsstätte des Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Bürgermeister hatten die Besucher die Möglichkeit sich über Raiffeisen, sein Wirken und Wirkungsstätten genausten zu informieren. (wwa) Fotos: Renate Wachow