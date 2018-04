Lars Kober wird Wirtschaftsförderer beim Kreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 24. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lars Kober aus Weitefeld wird neuer Wirtschaftsförderer beim Kreis – Zum 1. Juni übernimmt Lars Kober die Stelle als Wirtschaftsförderer bei der Kreisverwaltung Altenkirchen. – Nach dem Weggang von Tim Kraft stellt Landrat Michael Lieber mit dieser Personalie die Kontinuität in der Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung sicher. Für Kober ist es durchaus ein bekanntes Tätigkeitsfeld, ist er doch seit dem Jahr 2002 im Referat Regional- und Kreisentwicklung tätig, das nicht nur räumlich, sondern vor allem inhaltlich stets eng verzahnt mit der Wirtschaftsförderung war.

Kober selbst ist ein „Gewächs des Kreises“; studierte ab 1999 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen und schloss dort 2002 mit dem Abschluss als Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH) ab. Zuvor war er als Verwaltungsfachangestellter bei der damaligen Verbandsgemeindeverwaltung Daaden tätig, erlangte die Fachhochschulreife Wirtschaft in Wissen und leistete seinen Wehrdienst ab.

Für Landrat Lieber lag diese Personalentscheidung nahe, denn Lars Kober kennt die Verwaltung, die Strukturen und Projekte in der Regional- und Kreisentwicklung, sowie die Schwerpunktthemen der Wirtschaftsförderung. Zudem kennt Kober die Region sehr gut: er gehörte den Organisationsteams der Kreisheimattage 2000 in Kirchen, 2005 in Daaden, 2011 in Betzdorf und 2016 in Altenkirchen an. Er war im Jahr 2011 Zensuserhebungsbeauftragter und arbeitete maßgeblich an der Realisierung touristischer Rad- und Mountainbike-Routen im Landkreis Altenkirchen. Auch die Umsetzung der Westerwaldholztage 2006 in Güllesheim und 2009 in Wissen sowie das Klimaschutzkonzept für den Landkreis Altenkirchen trugen seine Handschrift.

„Lars Kober hat bei zahlreichen Projekten sein Können bewiesen. Er ist Vorstand des Nahwärmeverbunds Glockenspitze Altenkirchen, Geschäftsführer des Regionalmanagements der Leader-Region Westerwald-Sieg, begleitet das Konversionsprojekt Stegskopf und das kreisübergreifende Westerwälder E-Mobilitätsprojekt. Er ist ein echter Allrounder!“, so Landrat Lieber.

Auch in der in der Vergangenheit habe man gute Erfahrungen mit der Besetzung der Stelle durch hausinternes Personal gemacht.

Für den gebürtigen Weitefelder wird die Aufgabe als Wirtschaftsförderer eine neue Herausforderung: „Die Zusammenarbeit mit den kleinen und mittleren Unternehmen, sowie Handwerksbetrieben und Dienstleistern im Landkreis interessiert mich sehr. Es ist ein spannendes und sehr wichtiges Themenfeld, zu dem ich bereits in der Vergangenheit einige Berührungspunkte hatte. Nur wenn die Wirtschaft gut funktioniert kann auch das Leben der Menschen in der Region funktionieren. Für mich zentral ist daher, die Attraktivität unserer Region zu erhalten oder besser noch zu steigern, damit insbesondere junge Menschen sich hier eine Zukunft vorstellen können.“

Zunächst führt Kober daher die angestoßenen Projekte, die Tim Kraft gestartet hat, fort. Die Konzentration auf einzelne wichtige Themenfelder bleibt bestehen, genauso wie das Team in der Wirtschaftsförderung, dass die einzelnen Projekte verantwortet.

„Neue Projekte möchte ich eng mit der Wirtschaft abstimmen. Dabei wünsche ich mir eine gute Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderern im Kreis und der Region sowie mit der IHK und HWK. Gemeinsam – so ist meine Vision – können wir nicht nur den Kreis Altenkirchen, sondern die Region Westerwald-Sieg voranbringen!“, formuliert Kober seine Zielsetzung.

Lars Kober ist vierzig Jahre alt, wohnt in Weitefeld, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Privat interessiert sich Kober sehr für Musik und Sport.

Foto: Landrat Michael Lieber (l.) wünscht dem neuen Wirtschaftsförderer des Kreises, Lars Kober, gutes Geschick und viel Erfolg für sein neues Aufgabengebiet. Foto: © Kreisverwaltung Altenkirchen