Veröffentlicht am 24. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Frühling, Sonne, strahlende Kindergesichter – Zirkus Rondel präsentiert 300 Schulkinder in Zirkusluft auf dem Weyerdamm – Die Begeisterung ist kaum noch zu überbieten, die die Jungen und Mädchen der vier Klassenjahrgänge der Pestalozzi Grundschule Altenkirchen am Wochenende in der Zirkusmanege präsentierten. Drei Vorstellungen am Freitagabend und Samstagvor- und -nachmittag waren ausverkauft und begeisterten ein mehrfach hundertköpfiges Publikum. Die Vorwochen waren schon Thema bei den Kindern in der Pestalozzi Grundschule Altenkirchen. Der Zirkus „Rondel“, „Circus for Kids“ kommt und wir dürfen alle mitmachen. Sie konnten es kaum noch abwarten, wussten sie doch dass der beliebte „Schulzirkus“ nur wenige Kilometer weiter, in Weyerbusch, sein Lager aufgeschlagen hatte und dort die Sensation war. Noch am Samstag nach der nachmittäglichen Vorstellung im Weyerbusch brach Circus Rondel seine Zelte dort ab und rollte gen Altenkirchen zum Weyerdamm. Montagmorgen war die Erwartung der Kinder groß.

Sie wurden informiert und in Gruppen eingeteilt. Für jeden war etwas dabei, Clowns, Artisten, Jongleure, Akrobaten, Fakire, Dompteure. Dienstag und Donnerstag wurde geprobt was das Zeug hielt. Viele wussten gar nicht was sie alles können. Besonders mutig waren da die jungen Mädchen, die sich erstmals in luftige Höhen begaben und sich als Artistinnen unter der Zirkuskuppel bewegten. Natürlich alles gesichert und sorgfältiger Aufsicht. Steht in der Regel der Zirkus in der Nähe der Schule, so mussten in Altenkirchen die Kinder in langer Reihe durch die halbe Kreisstadt zum Weyerdamm laufen. So auch noch am Freitagnachmittag, als sich die Gäste bereits in Scharen zum Zirkuszelt begaben. Um 18:00 Uhr war es soweit, Scheinwerfer erhellten langsam die Manege, setzten ein Mädchen im Bett in Szene und die Schau begann. Gruppe auf Gruppe absolvierte ihre Schaunummer und erntete anhaltenden Beifall.

Nach dem Gemeinsamen Einzug waren es die Artistinnen die den Reigen eröffneten. Es folgten die Clowns, die Jongleure, die Akrobaten, Fakire, Dompteure, die „alten“ Turner, Piraten, Artistinnen und Bauchtänzerinnen. Den Kindern stand die Freude ins Gesicht geschrieben und ihre Familien spendeten durchgehend tosenden Beifall. Rektor Achim Fasel war stolz auf seine Schützlinge und auf das was sie da ins Manegenrund zeichneten. Das war ein Erlebnis das sie nicht so schnell vergessen werden und so mancher wird wohl für einige Zeit davon träumen seinen Lebensweg unter der Zirkuskuppel zu sehen. Der mit Spannung erwarte Auftritt war schließlich doch recht schnell vorbei und zwei Stunden wie im Fluge vergangen. Jedenfalls hatten wohl alle an diesen Tagen noch viel zu berichten und erzählten wie toll das war. In vier Jahren ist „Circus for Kids“, Zirkus Rondel mit Stephan Ortmann und Söhne wieder in Gegend und somit die nächsten Generationen begeistern. (wwa) Fotos: Renate/Wolfgang Wachow