Veröffentlicht am 24. April 2018 von wwa

WEYERBUSCH – VdK Ortsverband Weyerbusch feiert 70jähriges Bestehen – Als einer der ersten Ortsverbände in der Region feiert der VdK Ortsverband Weyerbusch sein 70jähriges Bestehen. Festlich geschmückt erwartete der große Saal im Sonnenhof seine Gäste. Gut vorbereitet und organisiert hatte die Jubiläumsfeier die neue Vorsitzende Christa Illian-Müller und ihr Team. Erst vor wenigen Tagen in ihr Ehrenamt gewählt, hatte sie eine große Aufgabe übernommen und, wie sich am Ende des Tages herausstellte, bestens bewältigt. Sonnenschein begleitete die Feierlichkeit wie auch viele Gäste und ein großes, buntes Programm, getragen von Liedgesang dreier heimischer Chöre und eröffnet durch instrumentales Spiel zweier junger Musiker der Kreismusikschule Altenkirchen. Sie entlockten für ihr lockeres und gekonntes Auftreten den Gästen den ersten großen Beifallssturm.

Vorsitzende Müller ging in ihrer Begrüßung nicht nur auf Formalitäten der Begrüßungszeremonie ein, die unter den Gästen den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen, Fred Jüngerich, und den VdK Kreisvorsitzenden Erhard Lichtenthäler sowie den VdK Kreisgeschäftsführer Thomas Roos, den Beigeordneten des Kreises Altenkirchen Conrad Schwan, Weyerbuschs Ortsbürgermeister Dietmar Winhold, einige Ortsbürgermeister, Vertreter der VdK Ortsverbände der VGs Altenkirchen und Flammersfeld sowie vereinzelte Vereinsvorstände wusste, sondern ging auch in einem kurzen Abriss auf die Geschichte des VdK Weyerbusch ein. Gegründet aus der Not des Zweiten Weltkrieges als „Verband der Rheinischen Kriegsgeschädigten der beiden Weltkriege“ ist inzwischen der Sozialverband VdK geworden, hat seinen Aufgabenbereich beträchtlich erweitert und erfasst alle Bevölkerungsschichten in allen Altersklassen.

So zählt der Weyerbuscher Ortsverband aktuell 642 Mitglieder. Einen besonderen Willkommensgruß schickte Illian-Müller in diesem Rahmen an den Ehrenvorsitzenden Werner Schumacher aus Wölmersen, der einer der Gründungsmitglieder ist und an den bisherigen Vorsitzenden Max Bohnet, der die letzten 16 Jahre die Geschicke des Ortsverbandes leitete. Er wurde im Rahmen der Begrüßung zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

In ihren Grußworten hoben Lichtenthäler, Schwan und Jüngerich die Unverzichtbarkeit des VdK hervor. Ließen es nicht unerwähnt dass der VdK eine große Lücke der Aufgaben des Staates fülle. Die ständig zunehmende Zahl der Mitglieder unterstreiche diese Aussagen. Den musikalischen Rahmen gestalteten der Weyerbuscher Chor „Canto al dente“ unter der Leitung von Michael Sauerwald, der Gemischte Chor Birnbach unter der Leitung von Erhardt Kaufmann und letztlich zum Ausklang des Tages der MGV Weyerbusch-Hasselbach unter der Leitung von Wladyslaw Swiderski. (wwa) Fotos: Wachow