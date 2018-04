Schützen feiern sonnigen Schützenfestsonntag

Veröffentlicht am 23. April 2018 von wwa

FIERSBACH/MAULSBACH – Die Sonne lachte vom wolkenfreien Himmel und die Schützen schwitzten unter ihren grünen Röcken. Mit dem traditionellen Zeltgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Bernd Melchert begann der sonntägliche Schützenfesttag der Maulsbacher Schützen. Pünktlich um 13:30 Uhr bewegte sich der lange Zug der Grünröcke und Musiker vom Maulsbacher Festplatz in Richtung Fiersbach um dort die amtierende Majestät Marita I. und Prinzgemahl Peter abzuholen. Unter musikalischer Begleitung des Bläserchor Schöneberg und des Jugendblasorchester Mehrbachtal zogen die Schützen aus Altenkirchen, Döttesfeld, Leuzbach-Bergenhausen, Marenbach, Michelbach, Orfgen und Raubach auf der Fiersbacher Durchgangsstraße auf, Königin Marita I. und Prinzgemahl Gerd begrüßten am Dorfplatz Schützen, Fahnengruppen, Vorsitzende und Majestäten. Bei strahlendem Sonnenschein marschierte der gesamte Festzug nach dem Abschreiten der Front, mit musikalischer Unterstützung beider Kapellen zurück zum Festplatz. Dort nahmen die Majestäten und Funktionäre Aufstellung um die Schützen an sich vorbei paradieren zu lassen. Nachdem der 1. Vorsitzende Frank Heuten Gäste und Gastvereine begrüßt hatte, traten die beiden Vereinseigenen Tanzgruppen auf und boten den Gästen ihre neuen Tänze dar. Den Anfang machte die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Stefanie Rasbach und Doris Lichtenthäler und anschließend Tanzten „Die Perlen der Honschaft“ unter der Leitung von Carina Kern, die selbst auch in der Gruppe mittanzt. Ab 16:00 Uhr spielte das Jugendblasorchester Mehrbachtal bis in den frühen Abend zum Konzert auf. (wwa) Fotos: Renate Wachow