RUANDA – Montag, 23. April ab 19:00 Uhr im Forum der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen

Veröffentlicht am 23. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Ruanda – Neuer Blick auf Afrika – eine hoffnungsvolle Zukunft“ Referentin ist Helga Merkelbach. Seit über 30 Jahren erkundet Helga Merkelbach verschiedene Länder der Welt. In 2017 war sie mehrere Wochen in dem ostafrikanischen Land Ruanda unterwegs. In ihrem Vortrag nimmt die im Westerwald aufgewachsene Pädagogin ihre Zuhörerschaft mit auf ihre Reise mit den anfänglichen Bildern von einem Ruanda, das traumatisiert und zerstört ist vom Genozid 1994.

Sie nimmt teil an einer Friedenskonferenz von SERVAS, lebt den Alltag mit ruandischen Familien und hat zahlreiche Begegnungen mit Einzelnen und Paaren, die über ihre Erfahrungen damals und ihren Umgang heute mit Gewalt und veränderten Rollenbildern erzählen. Neben diesen und anderen Erfahrungen zeigt sie Bilder aus dem Alltag in Dörfern und Städten und von einer Wanderung am Kivusee. Zuhören und genaueres Hinsehen brachten Überraschendes und Ungeahntes, das möglicherweise für die Bewältigung unserer Probleme in Deutschland inspirierend sein kann. Sie ist zurückgekehrt mit einem veränderten Blick auf ein afrikanisches Land. Der Vortrag ist am Montag, 23. April ab 19:00 Uhr im Forum der Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen, Eingang Schloßplatz. Veranstalter ist Fairtrade Stadt Altenkirchen und Eine-Welt-Gruppe. Der Eintritt ist frei.