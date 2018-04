Veröffentlicht am 23. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Workshop „Singen macht Spaß – Stimmbildung für jeden“ – Am Samstag, 28. April, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen ganz neu den Workshop „Singen macht Spaß – Stimmbildung für jeden“ an. Singen kann sehr einfach sein. Den „Dusch- oder Autosängern“ fehlen oft nur der Mut und die eigene richtige Einschätzung, um die Stimme auch vor anderen zu erheben. In diesem Kurs unter der Leitung von Cordelia Geitler soll mit Stimm-, Atem- und Entspannungsübungen sowie der Vermittlung dazugehöriger Theorie Mut gemacht werden. Es werden Kanons und leichte Lieder ausprobiert. Die Teilnehmenden begeben sich auf die Suche nach der eigenen Sing- und Sprechstimme. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf der Körperwahrnehmung und der Klangentwicklung.

Die Teilnahmegebühr für den Kurs in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr beträgt 30 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter der Telefonnummer: 02681 812212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.