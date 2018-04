Veröffentlicht am 1. Mai 2018 von wwa

HORHAUSEN – „Maifest“ der Seniorenakademie Horhausen am Mittwoch, 9. Mai – Die „Mai-Buben“ spielen nach der Kaffeetafel auf – Der Wonnemonat Mai schenkt uns die ersten sommerlichen Sonnenstrahlen und Frühlingsgefühle. Er ist der Monat der vielen Feste. Der Mai gilt aber auch als Marienmonat mit Maiandachten, einem Maialtar in der Kirche oder einem „Maialtärchen“ in den Familien als typische Ausdrucksformen katholischer Marienfrömmigkeit.

Die Seniorenakademie hat daher ihr Programm für das Maifest in einen besinnlichen Teil mit einer Marienbetrachtung und in einen unterhaltsamen Teil mit fröhlichen Mailiedern, lustigen Sketchen und Geschichten, durch die der Wonnemonat zur Geltung kommen soll, aufgeteilt.

Das Maifest startet am Mittwoch, 9. Mai um 15:00 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen und beginnt zunächst mit einem kurzen besinnlichen Teil, es folgt die obligatorische Kaffeetafel und gleich im Anschluss startet das „Maifest“. Mit von der Partie sind auch die „Mai-Buben“ (2 Musiker, Schlagzeug und Akkordeon), die für Stimmung sorgen werden. Zum „Maifest“ sind alle Interessierten, ab dem 65. Lebensjahr, recht herzlich eingeladen. Weitere Infos erteilt Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski, Telefon: 02687/929507.

Foto: Der Frühling und der Wonnemonat Mai halten auch in Horhausen Einzug und die Seniorenakademie will dies am Mittwoch, 9. Mai feiern. Foto: Seniorenakademie