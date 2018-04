Veröffentlicht am 23. April 2018 von wwa

NEUWIED – Gottesdienst im Weinberg – Nach der Serie von „95 Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten“ der evangelischen Gemeinden im vergangenen Jahr, hat auch die katholische Pfarrgemeinde Sankt Peter und Paul in Irlich einen gut besuchten Gottesdienst im Weinberg gefeiert. Zahlreiche Besucher jeglichen Alters erlebten am Heldenberg einen feierlichen Sonntagsgottesdienst mit anschließendem Mittagessen im Weinberg, hoch über der Wiedmündung. Musikalisch wurde die Feier, der von Pfarrer Müller zelebrierte Messe, vom modernen Fanfarenzug Irlich begleitet. Bei schönstem Sommerwetter gab es bei regionalem Wein, Paella, Trauben, Brot, Kaffee und Kuchen viel Spaß und gute Gespräche über Gott und die Welt und neue Wege die christliche Kirche für die Zukunft zu verändern. (ebam) Fotos: Reckeb