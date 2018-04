Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 62

Veröffentlicht am 22. April 2018 von wwa

NISTERBRÜCK – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 fordert mehrere Verletzte – Am Samstagnachmittag, 21. April, wurde die Feuerwehr Hamm/Sieg gegen 15:00 Uhr zur Unterstützung der Feuerwehrkameraden aus Wissen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62 zwischen Nisterbrück und Wissen gerufen. Da einige Kameraden wegen einer Übung bereits am Gerätehaus waren, rückte der Rüst- und Kommandowagen sofort. Parallel dazu fuhren die Fahrzeuge der Feuerwehr Wissen die Einsatzstelle an.

Laut der Pressemitteilung der Polizei, befuhr die Unfallverursacherin, ein BMW Personenwagen, besetzt mit fünf Personen, die B 62 aus Richtung Nisterbrück in Richtung Wissen. Hinter der ersten Kurve, noch auf der Brücke, geriet sie mit ihrem Fahrzeug vermutlich aus Unachtsamkeit nahezu vollständig in den Bereich der Gegenfahrbahn. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens (VW) versuchte noch auszuweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dennoch prallten die beiden Fahrzeuge mit den Beifahrerseiten frontal zusammen.

Alle Insassen des Fahrzeuges der Verursacherin wurden verletzt, drei davon schwer. Der einzige Insasse des entgegenkommenden Fahrzeuges erlitt leichtere Verletzungen. Zur Befreiung der eingeklemmten Personen im Fahrzeug der Verursacherin, setzte die Feuerwehr Wissen schweres Rettungsgerät ein. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Wissen und Hamm mehrere Rettungswagen des DRK, ein Rettungswagen aus Windeck, mehrere Notärzte sowie der ADAC Rettungshubschrauber aus Siegen. Aufgrund der großen Anzahl von Verletzten waren ebenfalls der leitendende Notarzt (LNA) und der organisatorische Leiter Rettungsdienst des Landkreises Altenkirchen an der Einsatzstelle. Die Umgehungsstraße musste während der Rettungs- und Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (am) Fotos: Alexander Müller