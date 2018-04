Veröffentlicht am 22. April 2018 von wwa

ETZBACH – Flächenbrand am Siegufer in Etzbach gelöscht – Am Samstagabend, 21. April, wurde die Feuerwehr Hamm/Sieg um 18:05 Uhr alarmiert. Gemeldet wurde von der Leitstelle in Montabaur ein großer Flächenbrand in Etzbach. Unmittelbar hinter der Siegbrücke an der Rother Straße brannten circa 200 Quadratmeter trockenes Gestrüpp am Siegufer. Die Hammer Wehr war schnell vor Ort und verhinderte die weitere Ausbreitung des Feuers. Für die Löscharbeiten wurden drei C- Strahlrohre eingesetzt. Mit einer Wärmebildkamera die Glutnester aufgespürt und gelöscht, so dass der Einsatz nach einer Stunde beendet war. Im Einsatz waren neben der Polizei, ein Rettungswagen des DRK und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften.

Die Feuerwehr Hamm weist nochmal daraufhin, das bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette zu einem Brand führen kann. Es ist wegen des sommerlichen Wetters schon überall sehr trocken. Zwischen dem 1. April und dem 31. Oktober ist das Rauchen in Waldgebieten untersagt. (am) Fotos: Alexander Müller