Veröffentlicht am 22. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Westerwald Bank lud zum Raiffeisen-Geburtstags-Kaffee – 200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen: Das wird in diesem Jahr vielfach gefeiert. Die Filialen der Westerwald Bank im „Raiffeisenland“ in Altenkirchen, Weyerbusch, Flammersfeld und Horhausen luden die Kunden und Besucher anlässlich des Geburtstages Ende März zu Kaffee und Kuchen ein, zum Teil stilecht mit Mobiliar und Porzellan aus Raiffeisens Tagen.

Den Kunden gefiel die Einladung offensichtlich bestens. Schließlich ist man besonders an den Standorten Weyerbusch und Flammersfeld, wo Raiffeisen einst als Bürgermeister wirkte, besonders stolz auf den großen Westerwälder, dessen Ideen um die Welt gingen. Foto: Westerwald Bank