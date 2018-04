Veröffentlicht am 22. April 2018 von wwa

PRACHT – Arbeiten am Mehrgenerationenplatz in Wickhausen fortgesetzt – Endlich geht es weiter! – Nachdem im vergangenen Jahr einige Spiel- und Bewegungsgeräte auf dem Mehrgenerationenplatzes in Wickhausen aufgestellt wurden, sollen die restlichen Arbeiten in den nächsten zwei Monaten durchgeführt werden. Am Samstag war der erste Arbeitseinsatz in Wickhausen. Sand wurde in den neuen Sandkasten gefüllt und es wurden Aufräum- und Pflegearbeiten getätigt.

Auch an den beiden anderen Spielplätzen der Ortsgemeinde wurde gearbeitet, so dass ab sofort die Spielplätze in Pracht und in Niederhausenn wieder von den Kindern genutzt werden können. An den kommenden Samstagen ab 09:00 Uhr folgen weitere Arbeitseinsätze. Wer Zeit hat kann gerne bei den Arbeiten zur Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes in Wickhausen mitwirken.