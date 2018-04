Veröffentlicht am 22. April 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Auf der Suche nach Naturtalenten – Fachkräfteinitiative der Wirtschaftsförderung entsteht in Zusammenarbeit mit Agentur attentio – Erste Leitidee verbindet Wirtschaft und Natur im Kreis Altenkirchen – Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen startet mit der Online- und Werbeagentur attentio aus Hachenburg in die weitere Konzeptionierung der Fachkräfteinitiative. Ziel ist es, den Kreis als attraktiven Lebensort mit umfangreichen beruflichen Möglichkeiten in den Fokus zu rücken. Somit werden Themen wie Fachkräfte, Standortmarketing, Immobilien oder Freizeit ganzheitlich betrachtet und dargestellt.

Unter der Leitidee „#Naturtalente“ wird attentio ein umfangreiches und zielgruppengerechtes Kommunikationskonzept ausarbeiten. Von dieser Leitidee ist Landrat Michael Lieber überzeugt: „Mit der Einbeziehung der Natur als positivem Standortfaktor gerade auch für berufliche Entscheidungen geht die Fachkräfteinitiative des Landkreises auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ein. Denn bei einer Befragung, die die Wirtschaftsförderung im vergangenen Jahr bei rund 1300 Schülerinnen und Schülern im Kreis durchführte, haben die Jugendlichen angegeben, dass sie die Natur im Landkreis besonders schätzen und damit als wichtiges Thema sehen.“

Somit ist der Faktor Natur bei der Entscheidung für einen „Lebens- und Arbeitsplatz“ nicht unerheblich. Weiterhin gehört der Kreis Altenkirchen bundesweit zu den circa sechs Prozent der waldreichsten Regionen. Doch bisher wird diesem Umstand wenig Beachtung geschenkt. Weitere Grundlage für die Schwerpunkte der Initiative sind die Rückmeldungen aus 70 Unternehmensbesuchen der Wirtschaftsförderung.

Zukünftig soll in Zusammenarbeit mit attentio vor allem in den Sozialen Medien wie Facebook und Instagram um die „Naturtalente“ geworben werden. „Hier wird man unter anderem Neues zu Ausbildungsberufen, Unternehmen aus der Region und Freizeitmöglichkeiten mit Bild und Videomaterial vorgestellt bekommen“, erklärte Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung. Es gehe beispielsweise darum, die Region in allen Facetten zu präsentieren. „Jugendliche aus dem Landkreis wissen oft nicht, welche Chancen und Möglichkeiten ihnen das Arbeiten und Leben hier bietet. Das gilt ebenso für Bewerber, die von außerhalb kommen.“ Die Fachkräfteinitiative solle sich in enger Abstimmung mit den Akteuren vor Ort, vor allem den Unternehmen aus dem Kreis Altenkirchen, entwickeln, betonte der Leiter der Wirtschaftsförderung. Letztlich sollen die Unternehmen der Region von der Fachkräfteinitiative profitieren.

„Durch unsere tägliche Arbeit mit regionalen Unternehmen erleben wir, dass das Thema Personalmarketing und insbesondere Eigenvermarktung oft vernachlässigt wird“, ergänzt Patrick Schumacher, Geschäftsführer und Inhaber von attentio. „Hiesige Unternehmen entwickeln hochinnovative und technologische Produkte, welche weltweit Anerkennung finden. Bei der Ansprache der Fachkräfte fehlt jedoch oft die richtige Sprache und Präsentation, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und Interesse zu wecken. Neben der Vermarktung von Unternehmen sowie deren Produkte und Dienstleistungen, ist das Personalmarketing inzwischen zu einem der wichtigsten Themen geworden“, stellt der Geschäftsführer von attentio fest.

Foto: (v.l.): Tim Kraft (Wirtschaftsförderung), Patrick Schumacher (attentio), Landrat Michael Lieber, Sarah Tarnowsky, Isabelle Müller (beide attentio), Naomi Becker und Laura Tiefenthal (beide Wirtschaftsförderung) präsentieren gemeinsam die Leitidee „#Naturtalente“ der Fachkräfteinitiative.